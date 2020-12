Advertisements

L’oroscopo è un guilty pleasure per tanti. Sembra che nessuno ci creda, però poi quando qualcuno legge le proprie previsioni si sente un coro di voci che chiede “Ma del leone che dice?” o “Dai dimmi cosa dicono del cancro”. Su quest ultimo spoiler: mai nulla di buono. Scherzi a parte, mai come per il prossimo anno si è sperato in una buona parola da parte degli esperti. Scopriamo l’oroscopo 2021 secondo Paolo Fox.

Oroscopo 2021: la parola a Paolo Fox

Dopo aver accettato che andarsi a leggere l’oroscopo piace, una delle frasi più tipiche è “Si, ma io mi fido solo di quello di Paolo Fox”. Comprensibile, sono anni che la sua classifica settimanale lascia tutti con il fiato sospeso, quindi fondamentale che sia lui a dire la sua su come andrà il prossimo anno.

